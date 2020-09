Sétima parcela do bolsa-moradia é paga a beneficiários do Monte Horebe

Redação AM POST

O primeiro pagamento da Bolsa-moradia do Monte Horebe após a renovação do benefício começou a ser realizado nesta quinta-feira (9) pela Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab). Ao todo serão 2.178 famílias que vão receber o recurso divididos em duas turmas, nos dias 10 e 11 de setembro. Os pagamentos são feitos com recursos estaduais, e para esta sétima parcela foram disponibilizados R$ 1.306.000,00.

As listas de nomes divididas por ordem alfabética e com a indicação dos endereços das agências selecionadas estão postadas nos seguintes sites da Suhab (www.suhab.am.gov.br) e da Defensoria Pública do Estado (https://www.defensoria.am.def.br).

Para receber o benefício, que é uma ordem bancária nominal, os beneficiários devem ir à agência Bradesco designada, a partir das 10h, munidos de RG e CPF, e ainda apresentar Certidão de Casamento e/ou Averbação de Divórcio, em caso de mudança de nome.

Vulnerabilidade Social

Após a atualização cadastral realizada durante a assinatura de renovação da Bolsa-Moradia, os técnicos da Suhab puderam analisar o perfil de vulnerabilidade social de todas as famílias que integram o benefício Monte Horebe com a base de dados respondidos no formulário preenchido pelos moradores.

Segundo a diretora-presidente da Suhab, Viviane Dutra, esses dados servirão para dar início a terceira fase de atendimento dessas famílias que será feito pelos técnicos da Secretaria de Estado de Assistência Social-SEAS com ações de acompanhamento social.

“Com o trabalho da SEAS, o Estado vai consolidar o perfil de vulnerabilidade de cada família e com isso definir a solução de moradia para essas pessoas”, disse a diretora.