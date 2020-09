Suspeito de agredir e roubar repórter é preso em Nhamundá

View this post on Instagram

O repórter Marcelo Rodrigues, mais conhecido como Pai Amado, foi brutalmente espancado e roubado por cinco homens na manhã deste sábado (12), após denunciar falta de atendimento em uma unidade de saúde do município de Nhamundá-AM (distante a 382 quilômetros de Manaus).