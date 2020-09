Suspeito de assaltar ônibus morre após tentar atirar contra policiais em Manaus

Redação

Um homem, de identidade preservada, morreu após ser baleado no tórax e no braço durante confronto da polícia nesta quarta-feira (16), na avenida Torquato Tapajós, no sentido bairro/Centro, Zona Norte da cidade.

De acordo com a polícia, o homem estava com mais seis criminosos cometendo assalto em um coletivo da linha 358, na ação, uma equipe da polícia foi acionada e os meliantes tentaram fugir por uma área de mata. Na perseguição, haviam seis meliantes, no entanto, apenas dois foram capturados e um morto, os outros conseguira fugir.

Com eles foi apreendido um revolver calibre 32 com uma munição deflagrada e uma arma caseira calibre 12, também com munição deflagrada. Além de recuperar todos os pertencentes das vítimas.

Os capturados eram menores de idade, então foram conduzidos para procedimentos na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI) para os procedimentos cabíveis.