Suspeito de matar o padrasto com facada na coxa, já tinha passagem na polícia por outros crimes no AM

Um homem, 24 anos, foi preso em flagrante após matar o padrasto, Sebastião Guterres Pantoja Neto, de 42 anos, em Borba (a 151 quilômetros de Manaus). O crime ocorreu na tarde desta terça-feira (29/09), após uma discussão entre os dois.

De acordo com informações do gestor da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, Jhones Muneymne, o crime ocorreu por volta das 13h, na rua T5, no bairro São José. O enteado e o padrasto iniciaram uma discussão por causa do almoço e, durante a briga, o autor puxou uma faca e furou a coxa da vítima, atingindo a veia femoral. Sebastião não resistiu ao ferimento e morreu no local.

Após o crime, o suspeito se escondeu em uma área de mata, mas foi localizado com a ajuda da população. O infrator, que já tinha passagens pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, vai responder pelo crime de homicídio qualificado.

* Com informações da Assessoria de Imprensa