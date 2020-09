Suspeito de matar pescador e jogar corpo no rio é preso no Amazonas

Redação AM POST

Policiais militares do 3º Grupamento de Polícia Militar (GPM) de Anamã (a 165 quilômetros de Manaus) detiveram nesta terça (08/09), por volta das 23h30, um homem de 23 anos, suspeito de ter assassinado um pescador de 64 anos e jogado o corpo no rio. A detenção ocorreu em um flutuante no Centro do município.

Segundo os policiais, o suspeito foi encontrado após intensas buscas realizadas pelas Polícias Militar e Civil, que contaram com a colaboração da população anamaense. A vítima, que sofreu crime com requintes de crueldade, era um homem conhecido e estimado pelos moradores.

Após a detenção, o suspeito foi encaminhado, por medida de segurança, para o sistema carcerário de Manacapuru, onde aguardará julgamento.

* Com informações da Assessoria de Imprensa