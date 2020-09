Suspeito de realizar assalto é baleado pela polícia durante perseguição em Manaus

Redação AM POST

Um suposto assaltante, foi baleado na perna após perseguição policial por volta das 5h30, na manhã desta quarta-feira (9), na avenida Chico Mendes, bairro Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

Conforme a polícia, o ferido juntamente com outros quatro comparsas, estavam realizando vários arrastões no bairro Manoa quando foram surpreendidos por uma equipe policial em uma viatura. Os meliantes deram início a fuga e na ação acabaram colidindo com um micro-ônibus de rota, que levava cerca de dez trabalhadores para uma empresa.

Com a colisão, quatro criminosos conseguiram abandonar o carro e fugir, no entanto, o motorista não foi tão ágil e foi baleado pela polícia.

O meliante foi socorrido e levado a uma unidade hospitalar e a policia tenta encontrar os outros que fugiram.