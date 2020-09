Suspeito de render e estuprar adolescente é preso em Manacapuru

Redação AM POST

Edson David Moreira Cruz, 34, suspeito de estuprar uma menina de 13 anos no município de Manacapuru (distante de 68 km em linha reta de Manaus), foi preso nesta terça-feira (1º).

O homem foi flagrado por câmeras de segurança do centro da cidade e o vídeo divulgado mostra que Edson abordou e ameaçou a adolescente com uma faca, por volta das 1h30 da madrugada. A Polícia afirma que, depois disso, o suspeito levou a vítima para um terreno abonado e cometeu o estupro.

Na delegacia do município a vítima registrou um Boletim de Ocorrência (BO) e passou também as características físicas do estuprador. Ela contou que estava voltando para casa quando foi abordada, violentada e ameaçada de morte.

O suspeito já possui passagens por estupro, roubos e furtos. Dessa vez, ele vai responder por estupro de vulnerável e ficará à disposição da justiça.