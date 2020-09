Taxista morre após ser esfaqueado no pescoço e na costela em Manaus

Redação AM POST

Um taxista de 27 anos, de identidade não revelada, faleceu por volta das 23h50, da noite deste domingo (20), após ser esfaqueado em Manaus. A vítima chegou a ser levada para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. A policia suspeita que o motorista tenha sido vítima de latrocínio (roubo seguido de morte).

A namorada do taxista informou que recebeu uma ligação dele, em que ele disse que tinha acabado de ser esfaqueado. Porém ele não conseguiu relatar detalhes do crime, nem quem teria sido autor dos golpes. Os golpes foram na região do pescoço e costela.

O taxista foi encontrado em um posto de combustíveis, e levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul. Em seguida, ele foi levado para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, onde veio a óbito.

A namorada do taxista deve ser chamada para prestar depoimento e ajudar com mais informações para as investigações.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde será investigado o crime.