Traficante é preso com drogas e dinheiro após tentar fugir da polícia no Jorge Teixeira

Redação AM POST

Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram nesta quarta-feira (23/09), por volta de 1h, um homem de 24 anos, surpreendido portando arma de fogo, dinheiro e drogas na rua Guape, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

De acordo com a equipe, os policiais que se encontravam em patrulhamento de segurança na área da ocorrência, receberam via Whatsapp, denúncias sobre comércio ilegal de drogas na região praticada pelo suspeito. Após buscas, os policiais encontraram o indivíduo, que ainda tentou fugir, mas foi interceptado e submetido a revista pessoal.

Os policiais encontraram em posse do suspeito, que já possui passagem pela polícia por tráfico de drogas, um revólver Taurus, calibre 38 com numeração suprimida e três munições intactas; três porções de um quilo cada, de supostamente maconha; duas porções com 300 gramas de supostamente cocaína; dois aparelhos de rádios comunicadores; um aparelho celular; uma balança de precisão; e R$ 759 em espécie.

Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e, com a materialidade, foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

* Com informações da Assessoria de Imprensa