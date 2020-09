Traficante é preso em festa com drogas e arma de fogo no bairro Mauzinho

Redação AM POST

Policiais militares do 2º Batalhão de Policiamento de Choque (2º BPChoque) das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram, no início da madrugada desta quarta-feira (16/09), um homem de 24 anos por tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo. O fato ocorreu no bairro Mauazinho, zona leste de Manaus.

Por volta das 2h, os policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo pela zona leste de Manaus quando receberam denúncia via WhatsApp Rocam, informando que um traficante estaria realizando uma festa em sua casa, na rua Novo Horizonte, bairro Mauazinho, e que no local haveria drogas e arma de fogo. Ao chegar ao local, a equipe confirmou a festa mencionada, realizou abordagem e revista pessoal nos presentes e fez buscas por toda a casa.

No local, foram encontradas 11 trouxinhas de possivelmente cocaína, duas porções médias de possivelmente cocaína, 15 trouxinhas de possivelmente oxi, duas trouxinhas de possivelmente maconha e uma porção média de possivelmente maconha, além de um aparelho celular, a quantia de R$ 158,00 em espécie, duas munições de calibre 32 intactas e uma arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, modelo PT 57, calibre 7,65 mm, numeração E08580, com seu respectivo carregador.

Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto do material apreendido, ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis em lei, sendo autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Na unidade policial, foi constatado ainda que ele já possuía passagem por tráfico de drogas.

* Com informações da Assessoria de Imprensa