Traficante é preso em flagrante recebendo pacote de droga no porto de Manaquiri

Redação AM POST

Na manhã de domingo (20/09), por volta das 11h30, a equipe de investigação da 33ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manaquiri (distante 60 quilômetros em linha reta da capital) prendeu, em flagrante, um homem identificado como Madson Cunha dos Santos, de 26 anos, por tráfico de drogas. A ação policial ocorreu no porto do município, no momento em que o infrator recebia um pacote de encomenda, no qual estava armazenado um quilo de pasta base de cocaína.

De acordo com o gestor da 33ª DIP, o investigador de polícia Marcos Aurélio Dias, as investigações em torno do caso tiveram início depois que os agentes da unidade policial obtiveram informações a respeito de um pacote de entorpecentes que seria enviado de Manaus para o município, armazenado como encomenda em uma lancha de passageiros.

“Após tomarmos conhecimento de que esse pacote ilícito seria remetido aqui para Manaquiri, nós traçamos uma estratégia para deflagrarmos a ação policial, e em seguida montamos campana nas proximidades do porto. Depois de constatarmos que o indivíduo havia retirado a encomenda, nós efetuamos a abordagem a ele e encontramos o pacote de entorpecente em sua posse”, explicou o gestor.

Segundo Dias, Madson recebeu voz de prisão e foi encaminhado para o prédio da 33ª DIP. O gestor da unidade policial informou, ainda, que as diligências em torno da ocorrência seguem em andamento, a fim de apurar a identidade dos responsáveis pelo envio dos entorpecentes.

Procedimentos – O infrator foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Após os trâmites cabíveis, ele permanecerá custodiado na carceragem da delegacia e ficará à disposição da Justiça.

* Com informações da Assessoria de Imprensa