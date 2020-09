Redação AM POST

Policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) prenderam, na terça-feira (1°/09), Alberto José Marães de Almeida Júnior, de 27 anos, conhecido como “Bonekito”; Jean Brian Alcântara, 19, o “Playboy”; e Ruan Vitor Dinelly Batista, 18, chamado de “Pikachu”, em cumprimento a mandados de prisão temporária, pelo sequestro-relâmpago e roubo do veículo de um administrador, ocorrido no dia 9 de julho deste ano. O trio foi preso no bairro Redenção, na zona centro-oeste da capital.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular da Especializada, no dia do crime, os infratores estavam em posse de uma arma de fogo, quando abordaram a vítima, na rua Gurupi, no mesmo bairro em que os indivíduos foram presos. Na ocasião, o administrador foi amordaçado e colocado no porta-malas do próprio carro (marca Fiat, modelo Palio), com o qual os criminosos passaram a realizar roubos em diferentes bairros de Manaus.

“Após cometerem arrastões pela cidade, os indivíduos abandonaram a vítima em uma via pública e seguiram no veículo dela. Depois que o registro da ocorrência foi formalizado, nós iniciamos os procedimentos de diligências e conseguimos localizar e recuperar o carro, que foi imediatamente devolvido ao proprietário”, explicou a autoridade policial.

Cícero Túlio destacou que, posteriormente, no decorrer das investigações, os infratores foram identificados, ocasião em que foi solicitado o pedido de prisão temporária em nome deles. A ordem judicial foi expedida no dia 24 de agosto deste ano, pela juíza Careen Fernandes Aguiar, da Central de Inquéritos Policiais.

Prisões

Todas as prisões foram realizadas ao longo da manhã de ontem (1º/09), por volta das 11h, no entorno das ruas Brasil e Anápolis, no bairro mencionado.

O titular da DERFV informou, ainda, que Jean já havia sido preso outras duas vezes pelo roubo de duas motocicletas e, quando adolescente, foi apreendido em cinco ocasiões, também, por roubos de veículos. Já Ruan Victor foi apreendido por roubo quando era menor de idade.