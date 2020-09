Usina Termelétrica pega fogo e gera pânico em moradores de Codajás

Redação AM POST

Uma usina termelétrica do município de Codajás (distante a 240 quilômetros de Manaus), pegou fogo por cerca de 1h, nesta quinta-feira (17), no quilômetro 8 da estrada Dr. Ozias Monteiro. Ainda não há informações sobre o que ocasionou o incidente.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros do Amazonas foi acionada para o combate as chamas, já que o local não possui serviço de Bombeiros.

Moradores próximos ao local tentaram apagar o fogo com baldes de água para evitar que o fogo se alastrasse pois próximo do foco de incêndio, tem comunidade chamada Florisbela.

Mais informações serão repassadas pela assessoria corpo de bombeiros.