Veja vídeo: Alunos vivem momentos de terror durante assalto em universidade de Manaus

Redação AM POST

Alunos do Centro Universitário do Norte (Uninorte), passaram por momentos de pânico durante tentativa de assalto dentro da instituição nesta quarta-feira (16) em Manaus.

Um dos estudantes gravou com câmera de celular o momento da ação criminosa em que estava no laboratório e seus colegas se escondendo embaixo de uma bancada e atrás das portas para passarem despercebidos dos bandidos.

Em nota, a universidade negou que tenha havido roubo dentro da instituição e afirmou que a ocorrência foi toda do lado de fora da unidade.

Leia na íntegra:

Centro Universitário do Norte vem a público esclarecer o fato ocorrido na última quarta-feira, 16 de setembro, próximo a uma de suas unidades no bairro Centro. Houve um assalto em um estabelecimento comercial na avenida Joaquim Nabuco, ao lado da Unidade 1 da UniNorte. Toda a ação ocorreu fora das dependências desta instituição de ensino e em nenhum momento os agentes envolvidos adentraram a unidade. As autoridades policiais foram acionadas e verificaram a ocorrência. Não houve ameaça aos alunos ou colaboradores da UniNorte, que reforça que conta com segurança privada em todas as suas unidades. A instituição tranquiliza sua comunidade acadêmica e se coloca à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.

Veja o vídeo: