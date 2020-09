Venezuelano é preso após se passar por vendedor ambulante e comercializar drogas em Manaus

Redação AM POST

Após se passar por vendedor ambulante e comercializar drogas

o venezuelano, José Gregório, de 22 anos, foi preso na noite desta quarta-feira (2), na avenida Lourenço Braga, nas proximidades do Porto da Manaus Moderna, no Centro, Zona Sul da capital.

De acordo com informações repassadas pela polícia, o acusado já havia sido abordado mas ele conseguiu jogar as drogas e o crime não foi comprovado. Desta vez, o crime pode ser provado porque Gregório foi pego em flagrante com os ilícitos na mão.

Ainda conforme a polícia, foram apreendidas 51 trouxinhas de oxi e R$ 75,00.

O suspeito foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.