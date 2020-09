Vice-presidente de agremiação de ciranda é preso por estuprar adolescente em Manacapuru

De acordo com a delegada Roberta Merly, titular da DEP, um mandado de prisão preventiva havia sido cumprido contra ele, em janeiro deste ano, pelo crime ocorrido no galpão de uma agremiação de ciranda, no bairro Terra Preta, em Manacapuru. Na ocasião, ele era vice-presidente da agremiação.

A delegada contou que na época dos fatos, a defesa do indivíduo entrou com o recurso de liberdade provisória, o qual foi deferido pelo juiz Geildson de Souza Lima, da 1ª Vara Criminal de Manacapuru.

“Na concessão da liberdade provisória, o juiz lhe impôs algumas condições, entre elas, a proibição de sair da comarca sem autorização judicial. O processo seguiu, e ao ser procurado pelo oficial de justiça para ser citado, a família informou que ele não morava mais na cidade”, explicou ela.

Roberta mencionou, ainda, que, ao saber da situação de mudança de cidade, o Ministério Público do Amazonas (MP-AM) solicitou a revogação da liberdade provisória do indivíduo e pediu a prisão preventiva, a qual foi deferida pela juíza Alline Kelly Ribeiro Marcovicks Lima, da 1ª Vara Criminal de Manacapuru.

Procedimentos

O homem foi preso pelo crime de estupro de vulnerável e está detido na delegacia de Manacapuru, à disposição da Justiça.

