Vídeo de Jacaré ao lado de lancha no Rio Negro intriga internautas

Continua depois da Publicidade

View this post on Instagram

Jacaré é flagrado seguindo lancha no Rio Negro📌 . Para mais informações acesse o link na bio 🎯✅ . #AMPOST #manaus #amazonas #jacaré

A post shared by AM POST (em 🏡) (@portalampost) on Sep 25, 2020 at 9:09am PDT