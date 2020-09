Vigilante da UFAM é encontrado baleado em área de mata e morre em SPA de Manaus

Redação AM POST

O vigilante Manoel Inácio Pereira, de 32 anos, foi encontrado neste sábado (19), com um tiro no peito, jogado em uma área de mata Universidade Federal do Amazonas (Ufam), na Avenida General Rodrigo Octavio Jordão Ramos, bairro Coroado, zona Leste de Manaus.

Conforme a polícia, ele foi encontrado durante a troca de plantão, onde um outro funcionário que chegou para trocar com Manoel e não o achou em seu posto. Na ocasião, colegas de trabalho decidiram procura-lo nos arredores e o encontraram jogado, com um tiro no peito e descalço.

A vítima foi socorrida ainda com vida e levada com urgência ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.