Whindersson Nunes faz desabafo após Luísa Sonza assumir caso com Vitão

Redação AM POST

O humorista, Whindersson Nunes, resolveu se pronunciar neste domingo (13) após sua ex-esposa, Luisa Sonza, assumir relacionamento com o cantor Vitão.

Ele brincou com os rumores e afirmações criadas sobre sua vida pessoal que indicam suposta traição. “O povo pensa que sabe mais da minha vida do que eu. Vocês pensam que são quem, o Mark Zuckerberg, é?”, escreveu o humorista, fazendo referência ao criador do Facebook.

O desabafo de Whindersson levou a web à loucura e em poucas horas, a publicação alcançou mais de 9 mil compartilhamentos, mais de 600 comentários e mais de 151 mil curtidas.