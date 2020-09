Whindersson Nunes vai dublar Jackie Chan em filme

O humorista Whindersson Nunes será a voz do ator chinês Jackie Chan na versão dublada de Contos do Caçador de Sombras, que chega ao Brasil no dia 9 de outubro. O longa une aventura e fantasia e será lançado diretamente no streaming, pelas plataformas Claro Now, Vivo Play, iTunes, Apple TV, Google Play, YouTube Filmes e Sky Play.

Na história, Chan dá vida ao professor Pu Songling, que decide se aposentar após uma vida cheia de aventuras e combatendo as forças do mal. Porém, uma criatura chega à sua vila causando pânico entre os moradores, obrigando Pu a voltar a ação ao lado de um ex-policial e um misterioso guerreiro.

Fã do ator, Whindersson compartilhou um vídeo no estúdio de dublagem. Em 2016, o piauiense deu voz ao dinossauro Roger na animação A Era do Gelo: O Big Bang.