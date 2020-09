Wilker Barreto denuncia suposta manobra da base do governo Wilson Lima para não votar prorrogação da CPI da Saúde na Aleam

Redação AM POST

O deputado estadual Wilker Barreto (Podemos) criticou nesta quarta-feira, 23, durante Sessão Ordinária híbrida da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o adiamento da votação pela prorrogação por mais 60 dias da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde por falta de quórum. Para o parlamentar, a ausência de alguns deputados no Plenário configura uma suposta manobra da base do Governo para a não extensão do prazo da CPI, que investiga irregularidades em contratos na saúde pública.

Com apenas 10 deputados presentes, sendo cinco de forma virtual e cinco no plenário, Wilker frisou que a não votação pela continuação dos trabalhos da CPI da Saúde cairá muito mal para a Casa Legislativa.

“Hoje ficou clara a estratégia, os deputados da base do governo irão esvaziar o plenário para não ter votação. Eu sei que a CPI da Saúde não interessa ao Governo, mas quem manda na Assembleia é o povo. Se esta Casa virar a semana sem a apreciação da matéria, ficará claro que o governo age para boicotar a CPI. Isso vai soar muito mal para a opinião pública”, ponderou Barreto, que ainda solicitou uma suspensão da Sessão Ordinária por 10 minutos para convocação dos parlamentares, mas não teve sucesso.

O líder da oposição na Aleam voltou a defender que a CPI da Saúde trouxe grandes contribuições para a sociedade amazonense, principalmente uma fiscalização mais atuante nos contratos firmados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

“Precisamos sensibilizar esta Casa da importância da continuidade da CPI da Saúde. É necessário avançar em gestões anteriores e investigar outros contratos. É notório que os órgãos de controle só passaram a fiscalizar e trabalhar quando a CPI começou a cobrar, por isso, faço um apelo para que os colegas deputados votem pela prorrogação desta Comissão parlamentar que já entrou na história da Assembleia pelos resultados concretos”, finalizou.