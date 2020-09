Wilker Barreto é escolhido para ser vice de Amazonino na disputa pela prefeitura de Manaus

Redação AM POST

O Diretório Municipal do Podemos oficializou, na tarde desta quarta-feira (16/09), os nomes do ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, como pré-candidato a prefeito de Manaus, e do deputado e presidente estadual do partido, Wilker Barreto, como seu candidato a vice-prefeito.

Em uma convenção que se preocupou em obedecer todas as normas de combate à transmissão da Covd-19, estiveram presentes, ainda, o coordenador nacional para a Região Norte do Podemos, Murilo Oliveira, o senador Eduardo Braga (MDB), o presidente do Cidadania, Jesus Alves, e o deputado estadual Dermilson Chagas (Podemos).

Convenção do Podemos também homologou 42 candidatos a vereadores de Manaus, sendo 15 mulheres.

Amazonino fez um rápido balanço das suas realizações nas áreas social e de infraestrutura em Manaus, como governador do Estado por quatro vezes e prefeito por três vezes. Lembrou das obras na área de saúde e destacou a área social, com programas para as pessoas que mais precisam. Lembrou com carinho do Complexo Ponta Negra, onde construiu a única praia perene de rio na Região Norte, para as pessoas humildes puderem se orgulhar e se divertir.

O ex-governador anunciou o nome de seu candidato a vice como sendo um parlamentar que trabalha para o povo, como um ´guerreiro´ que vai lhe ajudar a realizar os projetos e programas que Manaus precisa. Disse que na Assembleia, Wilker é um exemplo de parlamentar que não se deixa envolver, nem aceita propostas para enriquecer, mantendo-se vigilante em defesa do povo de Manaus e do Amazonas.

Amazonino agradeceu o apoio do MDB do senador Eduardo Braga, com quem pretende contar para trazer recursos para a realização dos programas sociais e de infraestrutura para a cidade. Lembrou que o senador é o parlamentar que mais consegue recursos para o Amazonas e não exigiu sequer um cargo no futuro governo. E chamou o apoio de ´extremamente republicano´, de pessoas que têm compromisso com a cidade.

PSL

Na convenção do Podemos foi lida uma nota de apoio do PSL à candidatura de Amazonino Mendes.

“O PSL Manaus, depois de dialogar exaustivamente e examinar todas as propostas, projetos, trajetórias políticas e compromissos dos candidatos aos cargos majoritários da capital do Amazonas, decide modo colegiado, em reunião do seu diretório, pelo apoio à candidatura de Amazonino Mendes, no pleito municipal de 2020 em Manaus. A escolha dos próximos eleitos pertence ao povo de Manaus, que terá, durante a campanha que se inicia, o direito de analisar e definir os melhores rumos de nossa cidade”.