Wilson Lima decreta fechamento de estabelecimentos devido aumento de casos de Covid em Manaus

Waite Procópio – Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), anunciou na manhã desta quinta-feira (24) durante coletiva de impresa, o fechamento de estabelecimentos como bares, flutuantes, balneários, praças, praias, casas de shows, aluguel de sítio, chácaras e casa de eventos, que são apontados como focos de aglomeração que levaram ao aumento de casos da Covid-19 em Manaus.

Os eventos que já haviam sido marcados, como casamentos e etc ficarão de fora da determinação. O governador também decretou horário para o fechamento de expediente de lojas de conveniência. Essas lojas deverão fechar as portas até as 22h.

Mesmo com o aumento de casos da covid-19, Wilson decretou o retorno das aulas presenciais do ensino fundamental para o dia 30 de setembro. Pelo menos seis centros de atendimento a criança e também o retorno de algumas unidades de atendimento aos idosos.

O decreto com as restrições deve ser publicado na próxima edição do Diário Oficial do Estado.

Vale ressaltar que o Amazonas registrou ontem (23) 726 novos casos de covid-19, totalizando 133.413.