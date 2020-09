Wilson Lima é recomendado a usar rede privada para frear mortes por falta de tomógrafos nos principais prontos-socorros de Manaus

Redação AM POST

Grandes hospitais de Manaus como HPS 28 de Agosto, João Lúcio e Platão Araújo estão sem tomógrafos, considerados fundamentais para diagnóstico por imagens de doenças e identificação de fraturas, tumores e outros males. Conforme o secretário estadual de Saúde (SES-AM), Marcellus Campêlo, os equipamentos só devem chegar no final de setembro, enquanto isso, muitas pessoas estão morrendo nas unidades de saúde pela falta dos exames.

O deputado estadual Wilker Barreto (Podemos) fez um apelo neste sábado (12), para que o Governo do Amazonas utilize a rede privada para realização de exames de tomografia a pacientes do Estado. “Eu gostaria de fazer um apelo ao governador, vão para a rede privada e salvem as vidas dos nossos irmãos. Neste exato momento, estão morrendo pessoas no 28 de Agosto, João Lúcio e Platão Araújo porque não tem tomógrafos, não pode uma pessoa com derrame esperar mais de 24 horas para fazer um exame de imagem, isso é o tempo entre a vida e a morte ou sequelas irreversíveis”, pediu Wilker.

Barreto frisou, ainda, que a alternativa poderá ajudar no atendimento e tratamento de pacientes até a entrega nos tomógrafos nos hospitais do Estado. “O secretário de saúde afirmou que os tomógrafos só vão chegar no dia 29 de setembro, peço que utilizem a rede privada e salvem as vidas até normalizar os hospitais. O que não pode é o Amazonas ficar apenas com Delphina e Francisca Mendes como retaguarda para todo o Estado. Por isso, faço esse apelo ao governador”, explicou o deputado.

Na última quinta-feira, 10, o deputado Wilker Barreto denunciou, na tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), que os HPS 28 de Agosto, João Lúcio e Platão Araújo estão sem aparelhos de tomografia, conforme relatos de médicos e pacientes que alegaram a falta de exames de imagem e a demora na remoção para outros hospitais.