Abraham Weintruab diz que Bolsonaro buscou o melhor para o Brasil

O ex-ministro da Educação, Abraham Weintruab, comentou a escolha do presidente Jair Bolsonaro por Kassio Nunes para ocupar a vaga do ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. Ele fez questão de frisar que as coisas no Distrito Federal não são fáceis.

– As coisas em Brasília não são o que parecem; são mais complicadas. Porém, acredito que o presidente Bolsonaro tomou a decisão buscando o melhor para o Brasil. Minha única certeza é que o mecanismo precisa ser desmontado! Ainda não sei como fazer. Arthur e eu temos pensado nisso.

Weintraub explicou que ainda não tem uma opinião exata sobre a decisão do chefe do Executivo. Entretanto, ele reforçou sua fé em Bolsonaro e sua torcida pela nação.

– Não acredito em xadrez 4D ou na infalibilidade de seres humanos. Todos nós cometemos erros e acertos. Sempre vi o presidente agir de boa fé. Torço para que tenha acertado.