Adolescente é presa após tentar embarcar com drogas em edredom no Aeroporto Eduardo Gomes

Uma jovem menor de idade foi apreendida por seguranças nessa terça-feira (6), no embarque do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, localizado na avenida Santos Dumont, bairro Tarumã, zona norte de Manaus após tentar viajar com drogas dentro de edredons.

Segundo a polícia do aeroporto, a adolescente estava bastante nervosa e ao colocar a bagagem dela no aparelho de raio-x, foi encontrado cocaína camuflada entre as cobertas.

Ela informou que a mercadoria seria levada para a cidade de São Paulo.

A Polícia Federal aprendeu a suspeita que será autuada por tráfico de drogas. A PF investigará quem repassou as drogas para ela.