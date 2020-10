Adolescente mata agiota após receber ameaças por dívida de R$2 mil em Manacapuru

Redação AM POST

Um adolescente de 16 anos, foi apreendido na tarde desta quinta-feira (8) e confessou ter assassinado com um tiro de espingarda um agiota, identificado como José Wendel da Silva Santana, de 41 anos, na Costa do Ajaratubinha, localizado na zona rural de Manacapuru (distante a 100 quilômetros de Manaus). O crime que aconteceu no último sábado (03).

Segundo o jovem, o crime que teria sido motivado pelas ameaças de morte devido dívidas de R$2 mil dele com o homem, apontado como agiota na comunidade.

Após o crime a polícia investigou o caso e conseguiu identificar e localizar o suspeito, através de denuncias anônimas. Ele estava escondido na casa de familiares no bairro da União, zona centro-sul de Manaus.