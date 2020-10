Amazon Hero: Legado das administrações de Amazonino Mendes está agora em videogame

Redação AM POST

Depois do sucesso do “Pai tá on”, o ex-governador Amazonino Mendes (PODEMOS) lançou mais uma novidade aos que o acompanham pelas redes sociais. Trata-se do Amazon Hero, um vídeo de animação no formato 8-bit, inspirado nos jogos inesquecíveis das décadas de 1980 e 1990, que vêm sendo resgatados pela indústria na onda do remake, mas com novas tecnologias.

No episódio de lançamento, o game simula, de forma bem humorada e utilizando gírias típicas dos amazonenses, etapas a serem vencidas pelo jogador, na construção de um dos maiores legados das administrações de Amazonino Mendes como governador: a Universidade do Estado do Amazonas (UEA). É uma verdadeira aventura no percurso para construção da UEA e que exige do jogador atenção e ousadia para superar os desafios.

Pelas redes sociais, o candidato Amazonino Mendes, que concorre pela Coligação Juntos Podemos Mais, tem se aproximado cada vez mais da população, ampliando os canais de diálogo, para troca de ideias e de envio de sugestões.

No Amazon Hero, que já tem vários episódios engatilhados, os internautas vão poder conhecer um pouco mais das obras construídas durante as gestões do ex-governador e ex-prefeito e que são importantes para a cidade. Além da UEA, nas administrações de Amazonino foram também construídos os principais e maiores hospitais de Manaus, como o Francisca Mendes e o Dr João Lúcio, por exemplo. O Complexo da Praia da Ponta Negra também foi implantado em sua gestão, dentre outras realizações que serão resgatadas.

Os canais virtuais têm sido ferramentas de extrema importância na campanha de 2020, principalmente por conta das restrições impostas pela pandemia de Covid-19. O PODEMOS, partido de Amazonino e do candidato a vice, deputado estadual Wilker Barreto, tem procurado investir em ações que não estimulem aglomerações, preocupando-se com a prevenção à doença.

Para conferir o vídeo em formato 8-bit, basta acessar o link https://www.facebook.com/AmazoninoAMendes/videos/693836074563353/.

* Com informações da Assessoria de Imprensa