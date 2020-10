Amazonas Energia lidera ranking de reclamações e processos no Procon-AM

Redação AM POST

O ranking das empresas mais reclamadas de 2020, no Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM), segue com a Amazonas Energia no topo. A concessionária teve 1.748 registros no atendimento geral do órgão, além de 815 processos em andamento no período entre 2 de janeiro e 30 de setembro deste ano.

Em seguida, está a Águas de Manaus, que teve 526 reclamações e 108 processos. O ranking tem ainda empresas como a Claro S/A, com 292 reclamações; a Vivo, com 230; e OI Fixo, com 183 registros. (Veja as listas abaixo)

O diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, observou o crescente número de reclamações contra companhias aéreas e empresas relacionadas ao turismo – a Decolar.com, por exemplo, foi a quarta colocada no ranking de processos do órgão, com 29 ações no ano. Ele aponta que o ano atípico com a pandemia de Covid-19 e a necessidade de cancelar e adiar viagens contribuíram para isso.

“A Decolar figurava na 13ª posição do ranking e, neste mês, passou para a 4ª colocação, passando inclusive as operadoras de telefonia móvel, que costumam ter o maior número de processos. É preocupante a forma com que as empresas aéreas estão lidando com o mercado. O que temos visto na prática é uma série de descumprimentos da MP (Medida Provisória) 925/2020, que originou a lei 14.034/2020 (de medidas emergenciais para a aviação brasileira durante a pandemia), e da própria resolução 400 da ANAC”, afirmou.

Energia elétrica – Primeira colocada nos rankings de reclamações e processos, a concessionária de energia também tem sido foco durante a pandemia de Covid-19. Em setembro, a Justiça deferiu tutela de urgência e determinou que a empresa

não suspenda o fornecimento de energia por inadimplência em residências e serviços essenciais, enquanto durar a pandemia. Em caso de descumprimento, a empresa pode ser multada pela Justiça em R$ 2 mil.

Empresas mais reclamadas – atendimento geral

Amazonas Energia/Eletrobras – 1748

Águas de Manaus – 526

Claro S.A./Net – 292

Vivo – 230

Oi Fixo – 183

Oi Móvel – 142

Sky – 135

Tim – 114

Benchimol Irmão & Cia LTDA – 96

Banco Bradesco – 55

Empresas com maior número de processos

Amazonas Energia/Eletrobras – 815

Águas de Manaus – 108

Benchimol Irmão & Cia LTDA – 47

Decolar.com (matriz) – 29

Vivo – 26

Oi Fixo 26

Claro S/A – NET – 25

Samsung – 25

Tam Linhas Aéreas – 25

Banco Itaucard S/A – Credicard –

Citicard – 23

CDTI do Brasil (assistência técnica

Samsung) – 23

Contatos – Os atendimentos presenciais, na sede do Procon-AM, ocorrem apenas mediante agendamento pelo (92) 3215-4009. Os consumidores podem abrir reclamação também pelos números 0800 092 1512, (92) 3215-4012, 3215-4015 e pelos e-mails [email protected] e [email protected].

* Com informações da Assessoria de Imprensa