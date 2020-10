Amazonino Mendes não irá a estúdio da TV Band AM para primeiro debate com candidatos a prefeitura de Manaus

Redação AM POST

A Coligação “Juntos Podemos Mais” informou por meio de nota que o candidato a prefeito de Manaus, Amazonino Mendes (Podemos), de 80 anos, não vai participar do primeiro debate das eleições municipais deste ano, realizado pela TV Band Amazonas, nesta quinta-feira (1º).

De acordo a coligação, no momento, os debates e entrevistas presenciais, em estúdio, estão fora do contexto de recomendação das autoridades sanitárias e da Justiça Eleitoral. “A participação segura, virtual, ou entrevistas gravadas, é o formato que está sendo adotado pelos candidatos da coligação à Prefeitura de Manaus, Amazonino Mendes e Wilker Barreto”, diz trecho do texto.

De acordo com a assessoria do político, a emissora colocou a participação presencial como única alternativa de estar no debate. Já a Band Amazonas alega que a presença do candidato de forma virtual não foi cogitada pela coligação durante a reunião que foi realizada no dia 23 de setembro para discutir regras e medidas sanitárias do programa.

