Amazonino não foge de perguntas polêmicas de eleitores nas redes sociais

Com forte participação nas redes sociais, o candidato da Coligação Juntos Podemos Mais, o ex-governador Amazonino Mendes (PODEMOS), tem respondido às dúvidas enviadas pelos internautas, de forma franca e direta. “Negão” não foge nem mesmo das polêmicas e responde por vídeo os questionamentos.

Na semana passada, Amazonino Mendes, que disputa a eleição ao lado do presidente estadual do PODEMOS, deputado Wilker Barreto, e que lidera todas as pesquisas de intenção de votos, falou sobre a motivação de concorrer à eleição, aos 80 anos de idade.

“Experiência! Vejam como são importantes esses 80 anos. Primeiro, porque não vou correr maratona. Segundo, por uma questão de educação. Os idosos, os mais velhos, eles não são apenas os nossos pais, eles são os nossos mestres”, frisou.

Indagado se sofre preconceito pela idade, “Negão”, como é carinhosamente tratado pelos seus seguidores nas redes sociais, ressaltou que os adversários só o atacam usando esse artifício, por não terem nada contra ele. Com 40 anos de vida pública, Amazonino não tem qualquer condenação na Justiça e todas as suas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). “Não querem (os adversários) ver a história, a capacidade de fazer, de realizar. O velho ‘tá on’”, foi o recado de Amazonino nas redes sociais.

O candidato tem recebido todas as demandas e procura atendê-las, dentro da agenda que vem cumprindo durante a campanha. As dúvidas, em geral, são com relação às administrações já realizadas e os projetos que vai executar na Prefeitura de Manaus, caso seja eleito, tema que será inclusive tratado nos próximos vídeos.

