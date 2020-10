Apesar do afastamento, Wilson Witzel continua recebendo alto salário

Apesar de ter sido afastado do cargo de governador do Rio de Janeiro e estar com um processo de impeachment em andamento, Wilson Witzel ainda continua recebendo seu salário. A informação foi publicada, nesta quarta-feira (7), pelo colunista Lauro Jardim, de O Globo.

Neste mês, Witzel recebeu R$ 19.681 brutos referentes ao salário do mês de setembro. Já o vice Cláudio Castro, que assumiu o governo do estado de forma interina, recebeu R$ 16.578, o equivalente a pouco mais de R$ 3 mil de diferença.

Residindo no Palácio das Laranjeiras, Wilson Witzel ainda usufrui de privilégios como ser atendido por garçom, beber uísque e fumar charutos. Por isso, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro pediu urgência na votação de um projeto de lei que pretende tirá-lo da residência oficial do governo.

