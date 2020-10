Apoiador de outro candidato, Hissa Abrahão tenta desmerecer candidatura a prefeito de Manaus de Amazonino por idade avançada

Redação AM POST

O presidente do diretório regional do PDT e ex-deputado, Hissa Abrahão, usou as redes sociais nesta segunda-feira (5) para comentar sobre a candidatura a prefeito de Manaus, de Amazonino Mendes (Podemos), aos 80 anos de idade.

Hissa, que apoia a candidatura à prefeitura de Manaus de Ricardo Nicolau (PSD), disse que chega a ser “desumano” Amazonino passar pelo desgaste de um pleito na idade em que está.

“Será que as filhas e o filho não percebem que permitir um senhor de 80 anos passar por esse desgaste mais uma vez, é completamente desumano”, declarou.

Além disso ele afirma que o político está cercado de bajuladores que incentivam a candidatura que chamou de “barbaridade”. “Eles sabem das limitações físicas e mentais do senhor Amazonino, mas colocam uma venda em seus olhos”, escreveu.

Com discurso de ‘bom moço’ o presidente do PDT disse que está orando pela saúde do político.

Quando saiu do partido comandado por Hissa no ano passado, Amazonino disse que os dois tinham um convivência difícil.