Arsenal de armas de PM é roubado por quadrilha em Manaus

Cinco homens, não identificados, invadiram a casa de um ex-coronel da Polícia Militar, falecido há dois anos, por volta das 22h, da noite deste sábado (3), na rua Três, bairro Parque 10, Zona Centro Sul de Manaus e roubaram 108 armas de fogo. Na ação, os criminosos renderam três mulheres da família.

A 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informou que as vítimas chegavam em casa de carro quando foram surpreendidas pelos criminosos, que estavam esperando em outro veículo do outro lado da rua. As mulheres foram amarradas e ficaram presas na casa até às 3h da madrugada deste domingo (4).

Os bandidos levaram as armas, que pertencia ao ex-coronel. No arsenal, estão fuzis, pistolas, carabinas e espingardas.

A casa das vítima e dos vizinhos próximos possuem câmeras de seguranças. A Polícia Civil deve apurar as imagens para identificar e localizar os suspeitos.