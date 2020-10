Assaltantes fazem arrastão em ônibus da linha 650 em Manaus

Redação AM POST

Um ônibus da linha 650, virou alvo de assaltantes na noite desta segunda-feira (05), na avenida Tefé, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, quatro meliantes armados com faca e armas de fogo, entraram no coletivo e anunciaram o assalto, em seguida recolheram toda a renda do coletivo e pertences dos passageiros.

Após o crime, os bandidos fugiram por rumo desconhecido e não foram identificados.

As vítimas registraram o Boletim de Ocorrência (BO) no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e o caso será investigado.