Ator Paulo Betti da Globo crítica facada em Bolsonaro

Entrevistado por jornalistas do portal UOL, nesta quarta-feira (30), o ator Paulo Betti teceu duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Em uma de suas declarações, ele chegou a lamentar a facada dada em Bolsonaro por Adélio Bispo durante um comício em Minas Gerais.

– Temos que reconhecer que em algum momento falhamos muito. Se tivéssemos plantado alguma coisa sólida, não se desmancharia de uma forma tão fácil. Mas é cruel, porque tem os deuses também, tem o imponderável, tem a facada no peito no meio da multidão. Ninguém tinha previsto que ia aparecer um maluco e golpear a camisa amarela onde estava escrito ‘Brasil acima de tudo’, ali ia cravar uma faca de uma maneira “mais ou menos correta” mas não total. Desgraçado!

A fala de Betti soou mal perante os internautas que colocaram o nome do global entre os assuntos mais comentados do Twitter. Pela rede social, o deputado federal Daniel Silveira ironizou o chamado ódio do bem cometido pelo artista, a quem se referiu como canalha. O vereador Carlos Bolsonaro também se manifestou quanto às declarações de Paulo Betti.

Continua depois da Publicidade

O ator Paulo Betti comenta facada que Jair Bolsonaro sofreu em 2018…

"… Quem imaginou que iam cravar uma faca de uma maneira mais ou menos correta, mas não total? Desgraçado!" Como é "lindo" o ódio do bem dessa "gente" canalha, não é mesmo? pic.twitter.com/e6iWZHBArO — Daniel Silveira (@danielPMERJ) October 1, 2020 Continua depois da Publicidade

– Quem mandou matar Bolsonaro? Qualquer um sabe que foi um ex-integrante do PSOL, então outros vão surgindo e mostrando todo seu “amor”, como Álvaro Dias e afins. Hoje surge mais um, cujo passado dispensa qualquer comentário a mais! Autoridades, os senhores estão por aí?

Fonte: Pleno.News