Bandido é baleado após tentar assaltar sargento da aeronáutica em Manaus

Um jovem de 19 anos foi baleado no tórax após tentar assaltar um sargento da aeronáutica na noite deste domingo (4), no bairro da Paz, zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com o sargento, ele estava fazendo um trabalho extra como motorista de aplicativo e recebeu a solicitação de corrida que iniciava no Coroado, chegando ao ponto solicitado, três homens embarcaram e quando estavam na rua das Avencas no bairro da Paz, eles anunciaram o assalto.

Armado com uma pistola PT 940 em baixo da perna, o sargento conseguiu empunhá-la e atingiu o jovem e os outros conseguiram fugir.

O assaltante baleado foi levado ao hospital e depois seguiu para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.