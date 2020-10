Baratão da Carne reforça medidas de prevenção ao coronavírus em seus supermercados de Manaus

Redação AM POST

A rede de supermercados Baratão da Carne, inaugurou sua nova loja em Manaus, localizada na Avenida Torquato Tapajós, ao lado do Hospital Delphina Aziz, zona norte da capital, nessa quinta-feira (1º) e atraiu uma multidão de clientes que foi ao local conferir os preços baixos como o quilo de arroz que estava por apenas R$ 2,99.

Nas redes sociais circulam vídeos que mostram uma enorme fila de consumidores que chegava até fora do supermercado e pessoas brigando por produtos.

Continua depois da Publicidade

A reportagem do Portal AM POST foi até o local nesta sexta-feira (2) para conferir se a empresa está tomando medidas de prevenção ao coronavírus (Covid-19) e verificou que há controle de entrada no estacionamento e também na loja.

Ao entrar no supermercado, é disponibilizado para o consumidor, uma pia para lavar as mãos, álcool em gel, aferição de temperatura e carrinhos de compras previamente higienizados. As filas estão sendo demarcadas com acompanhamento de fiscal para que se mantenha distanciamento. Além disso foram colocados na loja diversos banners explicativos com as medidas de prevenção como o uso de máscaras.

Para segurança dos funcionários a empresa implantou ainda barreiras de proteção entre os operadores de caixa e clientes. A loja também utiliza sua rádio interna para orientar os consumidores sobre como devem proceder durante as compras.

Continua depois da Publicidade

Questionada sobre a aglomeração de ontem (1º) a empresa disse que a quantidade de clientes foi 20 vezes maior do que o esperado mas todas as medidas citadas anteriormente estavam em vigência.

Maior Loja da região

De acordo com a rede Baratão da Carne, o empreendimento da Avenida Torquato Tapajós é a maior loja de supermercado da região norte com quatro mil metros quadrados de área de compra e oferece estacionamento com mais de 200 vagas, coberto com painel solar que produz energia renovável.

A abertura do supermercado vai beneficiar toda a região com a geração de mais de 250 empregos diretos e outros indiretos. Além disso novos investimentos devem surgir em volta do local.

Continua depois da Publicidade

A nova loja do Baratão da Carne está aberta ao público de segunda a sábado, das 8h às 22h, nos domingos e feriados, das 8h às 21h.