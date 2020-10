Bolsonaro deve participar do inicio de obras de pavimentação da BR-319

Redação AM POST

O senador Eduardo Braga (MDB) anunciou, nesta quarta-feira (07/10), que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deve estar presente no início das obras de pavimentação do lote “Charlie” da BR-319, que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO). O trecho fica entre os quilômetros 198 e 250 da rodovia.

“Em breve, teremos a sua presença para darmos início ao sonho de começarmos o asfaltamento definitivo da BR-319”, anunciou Eduardo.

“A BR-319 é uma das obras mais importantes que o Estado do Amazonas precisa. Vamos estar juntos, se Deus quiser, no início dessas obras”, confirmou Bolsonaro em seguida.

O presidente da República também parabenizou o desempenho do senador para conseguir recursos, por meio de emendas ao Orçamento da União, necessários às obras de recuperação do trecho.

A estrada, que vai do quilômetro 250 até o 655, está recebendo intervenções para evitar transtornos, como atoleiros e buracos, aos motoristas que transitam nela.