Bolsonaro diz que pode apoiar o “magrelo” ao invés do “careca” na disputa pela prefeitura de Manaus

Redação AM POST

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a falar da eleição para prefeito de Manaus nesta quinta-feira (1º) em sua live semanal.

De acordo com o presidente em Manaus tem um “careca” que pode ser um “excepcional prefeito” ,as que pode fazer campanha “para o magrelo”, se este for um “candidato bom”.

Embora não tenha citado o nome, a referência clara do “careca” é para o ex-superintendente da Suframa e candidato Coronel Menezes (Patriota). Acredita-se que o magrelo seja o vice-líder do Governo na Câmara, deputado federal, Capitão Alberto Neto (Republicanos).