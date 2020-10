Cadáver de homem desaparecido é encontrando boiando no Rio Amazonas

Redação AM POST

Um cadáver de um homem, identificado apenas como Budeco, foi encontrado nessa terça-feira (6) boiando, no Rio Urubu, no município de Itacoatiara (distante a 269 de Manaus), interior do Amazonas.

Ele teria desaparecido no último domingo (4) após ter sido visto navegando bêbado em uma canoa. A população acreditam que ele tenha caído embriagado dentro da água e se afogado.

A vítima estavam em estado de decomposição. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde ficará a disposição de reconhecimento familiar.