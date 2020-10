Candidato a prefeito de Manaus, Romeiro Reis testa positivo para Covid-19 e cancela agenda

Redação AM POST

O candidato Romero Reis sentiu-se mal durante a viagem que fez ao estado de Minas Gerais neste final de semana. Ao retornar a Manaus, como as dores abdominais não cessavam, procurou um laboratório para realizar teste que detecta a presença do novocoronavírus. O exame atestou positivo nesta terça-feira (6).

Com a confirmação da Covid, o candidato suspendeu suas agendas do restante da terça-feira assim como as demais pelos próximos dias até que receba orientação médica para retomar sua rotina normal.

“Irei seguir as recomendações para me recuperar o mais rápido possível. Minha imunidade costuma ser boa, mas como esta doença é uma loteria, não irei arriscar nem minha saúde, nem a de minha equipe e dos eleitores, que tem me recebido com bastante entusiasmo e esperança”, declarou o candidato.

Como Romero já havia adiantado os programas eleitorais assim como as inserções, sua participação nas emissoras de rádio e de televisão, no horário eleitoral gratuito, está garantida. As entrevistas para a imprensa estão sendo ajustadas para o meio virtual ou remarcadas para novas datas.

“Lamento não poder participar presencialmente das reuniões agendadas com comunidades de toda Manaus. Minhas equipes continuarão levando minhas propostas para quem deseja a mudança por meio do voto no 30. Quando a internet pedir, poderei interagir com o povo de Manaus por meio de videoconferência”, assegurou Romero Reis.

