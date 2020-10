Cantor amazonense Vinne Ramos pede apoio para seguir no The Voice Kids

Redação AM POST

O artista mirim, Vinne Ramos, de 10 anos, representante do Amazonas no The Voice Kids, convidou todo público manauara para acompanhar a competição e votar nele para garantir sua vaga na final. A apresentação será realizada neste domingo (4), às 11h45, na Rede Globo.

“Eu conto com todos vocês, domingo no The Voice Kids. Pra votar é muito fácil, é só entrar no Gshow na hora que o time das coleguinhas estiver se apresentando e começar a votar”, disse ele em vídeo publicado nas redes sociais.

Continua depois da Publicidade

Vinne virou todas as cadeiras nas audições, venceu a fase das Batalhas e foi escolhido pelas técnicas Simone & Simaria para estar na reta final do reality.