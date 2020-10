Compal Eletronics abrirá fábrica no PIM com a contratação de 200 pessoas

Redação AM POST

Toshiba, Dell, Lenovo e Apple são algumas das grandes marcas mundiais que têm em comum a parceria com a Compal Eletronics, empresa de Taiwan fabricante e desenvolvedora de produtos no segmento de notebooks, monitores, tablets e televisores. A direção do grupo anunciou hoje que abrirá suas linhas de produção no Polo Industrial de Manaus (PIM) até meados de fevereiro de 2021, com investimentos estimados em R$ 13 milhões e a contratação de 200 pessoas.

A nova fábrica será a segunda da Compal Eletronics fora de Taiwan. A primeira planta industrial do grupo no Brasil opera em Jundiaí (SP).

“A empresa traz a possibilidade de se integrar com várias outras empresas e adensar ainda mais a nossa cadeia produtiva gerando mais emprego no Estado”, avaliou o secretário de estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação Jório Veiga, depois de reunir-se, nesta segunda-feira, com os executivos do grupo, Alexandre Lisboa da Cunha e Reginaldo Formagio, para a apresentação do projeto de instalação da empesas no PIM.

Segundo Formagio foi decisivo na hora de optar pelo Amazonas as vantagens fiscais do modelo Zona Franca de Manaus. “Sem dúvida, esse foi o diferencial que nos trouxe ao Amazonas”, afirmou.

A Compal já definiu o local em que a fábrica funcionará e deve finalizar os preparativos até o final de dezembro deste ano. O projeto da empresas deve ser avaliado na próxima reunião do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas (Codam), prevista para o próximo dia 21 de outubro.

Treinamento – O secretário Jório Veiga colocou à disposição da Compal os serviços de intermediação do Sine-AM, órgão vinculado à Sedecti, para seleção e possível treinamento de pessoal para ocupar as vagas que serão abertas pela empresa no mercado local.

Há 22 anos no mercado, a sede da Compal está localizado em Taipei, Taiwan, e emprega em todas as suas subsidiárias cerca de 64 mil pessoas. Em 2017, as receitas do grupo alcançaram a marca de US$ 24 bilhões.

* Com informações da Assessoria de Imprensa