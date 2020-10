Corpo da brasileira que morreu após cair em poço de elevador na Argentina, chega no Brasil após um mês

Redação AM POST

A estudante brasileira, Ana Karolina Lara Ferreira Fernandez, de 22 anos, que morreu na Argentina após cair no poço de um elevador no dia 4 de setembro, chegou no Brasil nesta segunda-feira (5), após 1 mês de sua morte.

A família conseguiu um voo para trazer o corpo da estudante para o Brasil e a mãe da estudante, Silvana Lara Ferreira, o corpo da jovem deixou Buenos Aires às 10h (horário de Brasília) e pousou em Campinas, São Paulo, no início desta tarde.

A jovem estava em Buenos Aires a estudos e acabou morrendo.

Silvana utilizou as redes sociais para agradecer o apoio das pessoas.

“Gostaria de avisar a todos que finalmente conseguimos o voo para trazer minha filha Karol, estávamos apreensivos porque estava bem difícil, mas graças a Deus agora está confirmado. Ainda não sabemos exatamente o horário do velório, pois tem um tempo da funerária para preparar tudo. Desde já agradeço a todos por toda a ajuda”, escreveu ela em uma postagem.