Criança de três anos é resgatada em situação de perigo no município de Tefé

Uma policial, cabo do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), resgatou, na tarde de segunda-feira (28), uma criança de três anos de idade, em situação de risco, quando andava sozinha em uma ponte, no município de Tefé, distante 522 quilômetros de Manaus.

Segundo a cabo, ao retornar do serviço, estava atravessando a ponte que liga o Centro ao bairro do Abial, momento em que avistou uma criança que caminhava sozinha em direção à ponte. Quando se aproximou, o menino esboçou correr e quase caiu, sendo protegido pela policial. Ela o questionou sobre o que estava fazendo no local e a criança contou que iria à procura do pai.

Logo, a policial mobilizou o 3º BPM para a localização dos familiares da criança. Ela também foi em busca do Conselho Tutelar do município para auxílio nas buscas.

No Conselho Tutelar, chegou o pai e a avó da criança, que informou que ela estava sob os cuidados da mãe, moradora do Deus é Fiel, bairro bem distante do local onde a criança foi encontrada. Diante da presença dos responsáveis, a policial entregou a criança aos familiares em segurança.