David se aproxima de Amazonino na corrida eleitoral, diz pesquisa Eficaz

A quatro dias do início da campanha eleitoral gratuita nas emissoras de rádio de TV, o candidato a prefeito de Manaus David Almeida (Avante) começa a apresentar reação mais forte nas intenções de voto para as eleições do dia 15 de novembro. Estudo do instituto Eficaz Pesquisa e Tecnologia, divulgado nesta segunda-feira (5) mostra que David deu um salto de 18,5% para 22,6% na preferência do eleitorado e encurtou a distância para Amazonino Mendes (Podemos), que aparece com 29,1%. E num eventual segundo turno, David volta a registrar empate técnico contra Amazonino na pesquisa da Eficaz.

A diferença entre o primeiro e o segundo colocados, que em outros estudos já chegou a 15%, diminuiu fortemente para apenas 6,5%, de acordo com o instituto Eficaz. Já a diferença de David para o terceiro e quarto colocados, que era uma média de 8% a 10%, cresceu para 16%. Ainda segundo a Eficaz, o candidato José Ricardo (PT) aparece com 6%, seguido por Alberto Neto (Republicanos), com 5%.

Em pesquisa divulgada no dia 28 de setembro, Amazonino apareceu com 33%, contra 18% do ex-governador David Almeida, uma diferença de 15%. No dia seguinte, em outro estudo Amazonino manteve a média, com 32,7%, enquanto David também manteve a posição, com 18,5%; mas com uma distância um pouco menor: de 14,2 pontos percentuais. Agora David, conforme a Eficaz, aparece atrás de Amazonino abaixo dos dois dígitos.

A pesquisa do instituto foi realizada entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro. De acordo com os analistas do levantamento, a reação de David na pesquisa se deu, principalmente, depois do primeiro debate das eleições deste ano entre os candidatos, realizado pela TV Band Amazonas no dia 1º de outubro. Um dos pontos avaliados pelos por eles foi o fato de os eleitores terem notado a ausência de Amazonino no debate, o que oportunizou ao eleitorado conhecer um pouco mais dos nomes que estão na disputa e reforçar o nome de David, que tem se mantido em segundo colocado em todas os levantamentos de intenções de votos neste ano.

Segundo turno

No cenário de segundo turno, David volta a empatar tecnicamente com Amazonino. Com 48,3% das intenções de votos válidos contra 51,7%, David se manteve como único candidato com condições matemáticas de vencer Amazonino nesta eleição. Na disputa polarizada, os demais nomes dessa corrida eleitoral, como José Ricardo, Alberto Neto, Chico Preto, Ricardo Nicolau, não conseguiram crescer no primeiro e o no segundo turnos.

Rejeição eleitoral

Ao mesmo tempo em que Amazonino caiu 3% – diferença entre o estudo da Eficaz em relação aos da DMP/Tiradentes e da Perspectiva -, ele cresceu nos números da rejeição eleitoral. Enquanto nas pesquisas dos outros institutos o ex-deputado federal Alfredo Nascimento (PL) liderava o rankig da rejeição, seguido de perto por Amazonino, desta vez o ex-governador aparece na frente, com 23,4% de rejeição, quando o eleitor foi questionado em quem ele não votaria de jeito nenhum. Alfredo Nascimento ficou em segundo colocado, com 22%

O instituto Eficaz registrou a pesquisa no dia 26 de setembro no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) sob o número AM-01624/2020. Foram entrevistados 1.006 eleitores, nas seis zonas geográficas de Manaus. Com uma margem de erro de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, a pesquisa tem um intervalo de confiança de 95%.

