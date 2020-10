Deputado faz apelo ao Governo do AM para aquisição de vacinas para o enfrentamento da Covid-19

Redação AM POST

“O que combate a Covid-19 é a garantia de vacinação contra o Coronavírus”, ponderou o deputado estadual Wilker Barreto (Podemos) nesta quarta-feira, 7, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), ao protocolar o Projeto de Lei que institui a criação de um Fundo Estadual Especial para a aquisição de vacinas ao enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19) no Amazonas. O objetivo da propositura é buscar recursos de forma exclusiva para a compra e distribuição das imunizações, que já passam pela fase de testes e devem chegar no Estado em janeiro de 2021.

Em Sessão Ordinária híbrida desta quarta, Wilker afirmou que o Estado precisa se antecipar e garantir verba para a compra das vacinas, que terá procura a nível mundial. O parlamentar citou o exemplo do Governo do Paraná, que anunciou uma reserva orçamentária de R$ 200 milhões para a compra de vacinas contra a Covid-19, sendo R$ 100 milhões repassado pela Assembleia Legislativa do Paraná e outra metade por meio de emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2021 no estado paranaense.

“Esta Casa precisa ser sensível e copiar exemplos que deram certo. Assim como Porto Alegre, precisamos criar um fundo específico para a compra de vacinas, porque quando começar a demandar, o mundo vai correr e será a mesma corrida como foi a procura pelos respiradores. Faço um apelo para que juntos, tanto base quanto oposição, entendam que precisamos imunizar pessoas que estão correndo sério risco com essa doença”, explicou Wilker.

Barreto pontuou que a compra de vacinas sai mais barato do que custear o tratamento da Covid-19 no Estado. “É mais barato comprar uma vacina do que tratar um paciente em estado grave de Covid na rede pública. Infelizmente, esse vírus veio para circular e não sairá do nosso meio, assim como H1N1 e outras doenças respiratórias. Talvez possamos não ter dinheiro para imunizar todo mundo, mas pelo menos cuidar das pessoas mais vulneráveis como idosos, cardíacos e diabéticos”, finalizou o deputado.

CMM

Ainda na manhã desta quarta, Wilker visitou a Câmara Municipal de Manaus (CMM) para compartilhar o Projeto de Lei de sua autoria com o presidente da Casa, Joelson Silva (Patriota). Na ocasião, o deputado propôs que a CMM também crie um fundo especial para a aquisição da vacina. “A Covid é o que mais tira hoje o sono dos manauaras. Não podemos esperar, está na hora do senso comum de governador e prefeito sentarem à mesa e juntos reservarem recursos para proteger os idosos, profissionais de saúde e pessoas com doenças graves e do grupo de risco na pandemia”.

