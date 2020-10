Desembargador indicado por Bolsonaro para o STF soltou Adail Pinheiro em 2018

Redação AM POST

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), indicou o desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), Kassio Marques Nunes, de 48 anos, para a assumir a vaga de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal (STF). O nome do magistrado foi publicado na manhã desta sexta-feira (2) no Diário Oficial da União.

Kassio Marques Nunes é o desembargador que concedeu em 2018 liberdade ao ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, após ele ter sido condenado por comandar um esquema milionário de fraudes em licitações e desvios de recursos públicos no executivo do municipal.

Adail Pinheiro teve a prisão preventiva decretada pelo juiz Marllon Souza, da 2ª Vara Federal do Amazonas, no dia 4 de dezembro de 2018, quando foi condenado a 57 anos e 5 meses de prisão. No dia 9 daquele mês, o desembargador Kássio Marques, mandou soltar o ex-prefeito.

O magistrado entrou para o TRF-1 em 2011 nomeado pela então ex-presidente Dilma Rousseff, após ter sido o mais votado em lista tríplice da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Advogados que fizeram parte do Conselho Federal da OAB naquela época afirmam que a candidatura de Kassio Nunes ao TRF-1 tinha o apoio do PT do Piauí, que pediu votos em seu favor.

Segundo o site da revista “Veja”, Nunes também participou de julgamento da Sexta Turma do TRF-1 em 2015 que decidiu suspender a ordem de primeira instância para deportação do terrorista italiano Cesare Battisti. Kassio Nunes votou com os outros colegas da turma em favor da suspensão da deportação de Battisti.

Para assumir como ministro, Kassio Marques terá de passar por uma sabatina no Senado Federal e depois ter o nome aprovado pela maioria absoluta dos senadores, segundo estabelece a Constituição Federal.