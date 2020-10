Dois homens são presos por roubo majorado no bairro Nova Cidade

Redação AM POST

A equipe de investigação do 15° Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob a coordenação da delegada Deborah Souza, titular da unidade policial, prendeu nesta terça-feira (06/10), por volta das 10h, Linconl Souza da Silva, 21, e Rogério Silva de Souza, 40, em cumprimento a mandado de prisão preventiva por roubo majorado. O crime ocorreu em janeiro deste ano, na rua Gabão, bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus.

Conforme a delegada, na ocasião do crime, a dupla estava em um veículo e, em posse de uma arma de fogo, abordou uma pessoa que caminhava em via pública, no bairro e zona mencionados, e subtraiu dela vários objetos pessoais. Após o delito, os infratores fugiram e desde então ficavam em local incerto.

“Iniciamos as investigações e descobrimos a identidade dos infratores. Solicitei à Justiça pelo mandado de prisão em nome deles e a ordem judicial foi expedida no dia 2 de outubro deste ano, pela 9ª Vara Criminal. E durante diligências realizadas hoje, conseguimos prendê-los no bairro Nova Cidade”, informou a titular do 15° DIP.

